McLaren подтвердила выход нового автомобиля «c более чем двумя сиденьями»

В компании McLaren сообщили о планах расширить свой модельный ряд и выйти за рамки нынешних суперкаров. Речь идет об автомобиле более чем с двумя сиденьями, передает Motor1.

Будущее McLaren остается неопределенным, несмотря на недавние презентации спортивного автомобиля Artura и гиперкара W1. Компания была приобретена CYVN Holdings, подразделением суверенного фонда благосостояния Саудовской Аравии, и объединилась с британским стартапом Forseven, специализирующимся на электромобилях.

Пока неясно, какие планы новый владелец вынашивает для легендарного производителя суперкаров и гоночной команды. Однако в недавнем интервью британскому журналу Car Magazine новый генеральный директор McLaren Automotive Ник Коллинз раскрыл некоторые подробности о будущем компании, и они оказались весьма любопытными, пишет издание.

Коллинз подтвердил, что McLaren планирует расширить свой модельный ряд, выходя за рамки нынешнего поколения суперкаров. Он повторил заявления, сделанные им еще в апреле.

Хотя Коллинз не подтвердил появление внедорожника в стиле Ferrari Purosangue, он заявил, что компания выйдет на «смежные сегменты» рынка и представит модель с «более чем двумя посадочными местами».

