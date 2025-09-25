Foton выведет на российский рынок новый фургон View, похожий на электрокар

Китайский бренд Foton собирается вывести на российский рынок компактный фургон View нового поколения.

© Foton

Как сообщает портал «Китайские автомобили», старт продаж должен состояться до конца этого года. Автомобиль известен в Китае под названием Foton Toano Grand V и выпускается с 2024 года. В России машину представят с 2-литровым турбодизелем на 159 л. с. Работать он будет с шестиступенчатой механикой. Расход топлива в смешанном режиме — 7 литров на 100 км.

Ранее Foton копировала внешний вид японских Toyota, однако для этой модели разработала полностью собственный дизайн — из-за характерной бамперной группы View больше похож на электромобиль, чем обычную машину. Сзади авто имеет большую крышку багажника, которая открывается вверх, как у легковых машин. Габариты: 5490х1980х1990 или 2195 мм в зависимости от версии. По своим габаритам машина скорее напоминает отечественный «Соболь», чем «Газель».

Внутренне убранство минималистичное: выделяется синими вставками на дверных картах и передней панели. Функционал мультимедийной системы и самой машины управляется при помощи физических кнопок.

В Китае цена на авто варьируется от 109 тысяч до 166 тысяч юаней (от 1,28 до 1,95 млн рублей). Стоимость для России пока не объявлена.

В России рухнуло автокредитование машин с пробегом