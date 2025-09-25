Foton выведет на российский рынок новый фургон View, похожий на электрокар
Китайский бренд Foton собирается вывести на российский рынок компактный фургон View нового поколения.
Как сообщает портал «Китайские автомобили», старт продаж должен состояться до конца этого года. Автомобиль известен в Китае под названием Foton Toano Grand V и выпускается с 2024 года. В России машину представят с 2-литровым турбодизелем на 159 л. с. Работать он будет с шестиступенчатой механикой. Расход топлива в смешанном режиме — 7 литров на 100 км.
Ранее Foton копировала внешний вид японских Toyota, однако для этой модели разработала полностью собственный дизайн — из-за характерной бамперной группы View больше похож на электромобиль, чем обычную машину. Сзади авто имеет большую крышку багажника, которая открывается вверх, как у легковых машин. Габариты: 5490х1980х1990 или 2195 мм в зависимости от версии. По своим габаритам машина скорее напоминает отечественный «Соболь», чем «Газель».
Внутренне убранство минималистичное: выделяется синими вставками на дверных картах и передней панели. Функционал мультимедийной системы и самой машины управляется при помощи физических кнопок.
В Китае цена на авто варьируется от 109 тысяч до 166 тысяч юаней (от 1,28 до 1,95 млн рублей). Стоимость для России пока не объявлена.