Volvo разработает новый гибрид для США из-за тарифов Трампа

Volvo Cars разработает новую гибридную модель специально для американского рынка. Как сообщает Reuters, таким образом компания планирует приспособиться к тарифной политике президента США Дональда Трампа.

Новая модель позволит загрузить мощности завода компании в Южной Каролине. Детали об автомобиле пока не раскрываются. Вместе с тем генеральный директор Volvo Cars Хакан Самуэльссон описал его как крупную гибридную модель, которая «больше электромобиль, но с планом "Б"».

Агентство отмечает, что сейчас автопроизводители изо всех сил стремятся изменить свои производственные стратегии, чтобы бороться с пошлинами Трампами на поставку автомобилей из других стран. Вместе с тем гендиректор Volvo Cars Самуэльссон еще в апреле заявлял, что группа будет производить больше автомобилей в США, а в июле говорил о планах запустить производство среднеразмерного кроссовера XC60 в Южной Каролине с конца 2026 года.

Сейчас завод Volvo производит лишь электрокроссовер EX90 и Polestar 3, однако эти модели занимают лишь небольшую часть годовой мощности площадки в 150 тысяч автомобилей.