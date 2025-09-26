Китайский производитель BYD снизил цены на свои авто

Китайский автогигант BYD предлагает скидки до 1400 долларов на различные модификации седана Qin Plus второго поколения в Китае до конца текущего года, следует из данных на сайте производителя.

Qin Plus — одна из самых популярных моделей BYD. Недавно были объявлены новые временные скидки, аналогичные тем, что уже предлагались в сентябре для новых версий BYD Tang DM-i, Seal 07 DM-i и Qin L EV. Также стоит отметить масштабное снижение цен, которое произошло в мае.

За последние месяцы автопроизводитель столкнулся с рядом трудностей: продажи на внутреннем рынке в августе снизились уже четвертый месяц подряд.

Китайские власти усиливают меры по борьбе с чрезмерной конкуренцией в ключевых отраслях, включая автомобильную промышленность. Они призывают прекратить ценовые войны, которые наносят значительный ущерб автопроизводителям, поставщикам и дилерам.

