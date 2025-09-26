Верховный суд подтвердил запрет на алкоголь после ДТП

Верховный суд РФ подтвердил, что при любом ДТП, независимо от последствий, водителям запрещено употреблять алкоголь до оформления происшествия сотрудниками ГИБДД. Это подтверждено в деле водителя грузовика, который после съезда в кювет в Тамбовской области выпил бутылку водки и был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен прав на полтора года, передают «Известия».

Водитель пытался оспорить приговор, утверждая, что инцидент не является ДТП, так как нет пострадавших и ущерба третьим лицам. Однако суд счел это утверждение необоснованным, указав, что ДТП — это событие с участием транспортного средства, приведшее к материальному ущербу или иным последствиям.

Адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько отметил, что любой инцидент с движущимся транспортным средством является ДТП, и употребление алкоголя до прибытия полиции категорически запрещено. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков подтвердил законность решения суда.

