Представлен обновленный Lynk & Co 07 EM-P

Входящий в состав компании Geely бренд Lynk & Co представил обновленный седан 07 EM-P, который может ездить без бензина. Об этом пишет Ixbt.com.

© Lynk & Co

По размерам автомобиль Lynk & Co 07 EM-P аналогичен Toyota Camry. Его гибридная система объединяет 1,5-литровый турбомотор (120 кВт) и электродвигатель, выдавая суммарно 381 л.с. На батарее седан способен проехать 126 км.

Обновленная модель получила два новых цвета кузова — Liguang Purple и Aurora Silver. В стандартное оснащение вошел лидар, улучшающий системы помощи водителю, и индикатор поворота Smart Driving Blue Light.

В оформлении салона автомобиля использован шлифованный металл, а также премиальная кожа. Lynk & Co 07 EM-P представлен в трех комплектациях по цене от 19 400 до 22 200 долларов и оснащен быстрой зарядкой - с 30% до 80% за 27 минут.

