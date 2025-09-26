Названы автомобили, которые россияне чаще всего покупали онлайн этим летом

Kia Rio стала самой востребованной моделью на онлайн-платформе СберАвто летом 2025 года, обогнав лидера прошлых периодов Lada Granta, об этом говорится в сообщении экосистемы Сбера для автолюбителей.

© KIA

При этом 96% всех онлайн-сделок пришлось на подержанные автомобили с медианным чеком в 1 миллион рублей. Параллельно на 20% вырос спрос на каско, где самой страхуемой маркой стала Lada: количество полисов для автомобилей АвтоВАЗа за год увеличилось на 92%. Такие данные приводятcя аналитиками экосистемы Сбера для автолюбителей и СберСтрахования по итогам июня-августа 2025 года.

Онлайн-покупки: высокий спрос на авто с пробегом и смена лидера

По данным сервиса СберАвто, подавляющее большинство онлайн-сделок (96%) пришлось на подержанные авто, и лишь 4% — на новые. Среднестатистическая стоимость покупки автомобиля с пробегом составила 1 млн рублей, при этом медианный год выпуска приобретаемых машин — 2014-й. Средний чек на новый автомобиль превысил 1,6 млн, а средняя сумма автокредита, выданного Сбером, достигла 1,39 млн рублей.

В рейтинге брендов по количеству сделок на платформе СберАвто летом лидировали:

Lada — 11% от всех сделок (топ-3 модели: Granta, Vesta, Largus);

Kia — 10% (Rio, Ceed, Sportage);

Toyota — 9% (Camry, Corolla, RAV4);

Hyundai — 8% (Solaris, Creta, Elantra);

Volkswagen — 7% (Polo, Tiguan, Passat);

Nissan — 5% (Qashqai, X-Trail, Teana);

Honda — 4% (Accord, Civic, Freed);

BMW — 4% (X5, 3-Series, X3);

Skoda — 3% (Octavia, Rapid, Superb);

Ford — 3% (Focus, Kuga, Mondeo).

Отмечается, что по сравнению с весенними показателями марка BMW улучшила свои позиции, поднявшись на 8-е место и сместив Ford.

В рейтинге самых востребованных моделей впервые в текущем году произошла смена лидера:

Kia Rio – 900 тыс. рублей (медианный чек);

Lada Granta – 760 тыс. рублей;

Hyundai Solaris – 850 тыс. рублей;

Lada Vesta – 990 тыс. рублей;

Volkswagen Polo – 850 тыс. рублей;

Ford Focus – 660 тыс. рублей;

Skoda Octavia – 1 млн рублей;

Toyota Camry – 1,45 млн рублей;

Kia Ceed – 900 тыс. рублей;

Volkswagen Tiguan – 1,4 млн рублей.

Из топ-10 самых популярных моделей по итогам лета выбыла Toyota Corolla, уступив место Volkswagen Tiguan. Несмотря на это, японские автомобили сохранили лидерство по общему объему продаж (28% от всех сделок). Также высоки доли немецких (18%), корейских (17%) и российских (11%) машин.

В сегменте новых автомобилей, приобретаемых онлайн, преобладают российские (52%) и китайские (38%) бренды. Самые популярные новые модели — Lada Granta, Lada Vesta, Lada Niva, Chery Tiggo 4, Haval Jolion и Geely Monjaro.

© Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Страхование: рост спроса и новые тренды

Активность автолюбителей проявлялась не только в покупках. По данным СберСтрахования, за лето было оформлено более 15 тысяч полисов каско — на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самой страхуемой маркой стала Lada, на которую пришлось 10% всех договоров каско для легковых автомобилей. Спрос на страховую защиту для моделей АвтоВАЗа за год вырос почти в два раза — на 92%.

Второе место по количеству оформленных полисов делят китайские Chery и Changan (по 9%), следом идут Haval (8%) и Geely (7%). Примечательно, что в топ-5 страхуемых марок прошлого лета входили корейские и японские бренды, тогда как в этом году в лидерах — Lada и четыре китайские марки.

В целом на китайские автомобили пришлось 46% всех полисов каско, заключенных летом (на 4% больше, чем годом ранее). Внутри этой группы самыми популярными стали Chery (20% от всех каско на китайские авто), Changan (19%), Haval (17%), Geely (16%) и Exeed (6%).

Наиболее активно каско оформляли водители из Москвы (24% всех договоров за первое полугодие 2025 года), Санкт-Петербурга (13%) и Московской области (11%).

Заключение: каско как финансовая защита

Комментируя итоги, Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка, отметил:

«Автомобиль сегодня — это целая цепочка решений и расходов: покупка, кредит, страховка, техобслуживание, ремонт. Для владельца это десятки шагов и затрат на протяжении всего срока эксплуатации. Сбер позволяет пройти этот путь в одном окне и быть уверенным, что на каждом этапе есть надёжная защита. Стоимость деталей и ремонта за последние годы выросла в разы: даже мелкое ДТП оборачивается серьёзным счётом. Поэтому всё больше людей выбирают каско — только этим летом количество оформленных полисов выросло на 20% к прошлому году. Средняя выплата составила 180 тысяч рублей — в три раза больше средней стоимости полиса, а максимальный платёж превысил 12 миллионов. В таких условиях каско становится незаменимым помощником, который позволяет восстановить автомобиль без незапланированных трат или получить достойную компенсацию, если восстановление невозможно».

