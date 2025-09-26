Аналог Geely Starray EM-i: названа цена нового гибридного кроссовера Belgee

25 сентября CЗАО «Белджи» представило в Беларуси новый гибридный кроссовер Belgee X80 PHEV на платформе GEA. Его стоимость составляет 89 900 BYN (около 2 470 000 руб.), сообщают «Китайские автомобили».

© Belgee

Автомобиль является аналогом Geely Starray EM-i, экспортируемого в Китай, Австралию и Малайзию. Основные отличия касаются характеристик двигателя внутреннего сгорания: мощность 73 кВт (99 л.с.) и крутящий момент 125 Нм против 82 кВт (112 л.с.) и 136 Нм у китайского аналога. Динамика разгона до 100 км/ч – 7,5 секунд, расход топлива – 6,2 л/100 км.

Belgee X80 PHEV оборудован электродвигателем мощностью 160 кВт (218 л.с.) и крутящим моментом в 262 Нм. Этот двигатель работает в паре с ДВС. Максимальная скорость зарядки батареи достигает 30 кВт. Коэффициент аэродинамического сопротивления автомобиля составляет 0,288.

Для Белоруссии автомобиль предлагается в шести цветовых вариантах и оснащен европейскими разъемами для зарядки CCS Combo 2. По стандартам WLTP заявленный пробег на одной зарядке составляет 940 километров, а на электротяге – 75-80 километров. В салоне установлены цифровая приборная панель размером 10,2 дюйма и центральный экран с диагональю 15,4 дюйма. Также автомобиль оборудован аудиосистемой с 16 динамиками, вентиляцией передних сидений и другими опциями.

Завод планирует продать около 600 кроссоверов до конца года. В октябре на выставке «Моторшоу 2025» представят чисто электрический кроссовер Geely. Гарантия на гибрид – 6 лет или 150 000 км, на батарею – 8 лет или 150 000 км. Belgee X80 PHEV появится в шоурумах 26 октября, первые 440 покупателей получат медленную зарядную станцию.