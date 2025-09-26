«Объем стабильно большой»: продажи авто с пробегом в РФ выросли в пять раз

В первые восемь месяцев 2025 года в России было продано 3,87 миллиона подержанных автомобилей, из которых более 70% составили машины старше десяти лет. Об этом заявил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

За рассматриваемый период было продано 3,87 миллиона подержанных автомобилей, что в пять раз превышает число новых машин, реализованных за тот же временной отрезок (773 тысячи штук). Более 70% сделок касались автомобилей старше десяти лет, причем почти четверть (23,4%) из них имеют возраст свыше 20 лет, уточнил специалист.

«Объем вторичного авторынка в России стабильно большой», — отметил Целиков.

По его словам, порядка 40% автомобильного рынка занимают легковые машины стоимостью до 500 тысяч рублей. Лидером на вторичном рынке остается ВАЗ-2107, который составляет каждую четвертую проданную подержанную машину. На втором месте по популярности находится Toyota, каждая десятая проданная с пробегом машина — это Toyota. При этом больше половины автомобилей этой японской марки имеют правый руль, добавил Целиков.

Ранее он заявил, что за первые восемь месяцев 2025 года в России выдали 284 тысячи кредитов на подержанные автомобили. Это на 58% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.