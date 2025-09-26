Производитель пылесосов показал китайскую копию Rolls-Royce Cullinan

Китайской производитель техники для дома, в том числе роботов-пылесосов, Dreame представил изображения своей второй модели.

© Dreame

На прошлой неделе компания распростнанила иллюстрации гиперкара, который по плану китайцев должен стать самым быстрым автомобилем на планете. А теперь опубликовала изображения своего будущего первого кроссовера, дизайн которого вдохновлен Rolls-Royce Cullinan. Выход новинки на рынок планируется в 2027 году

Китайцы скопировали Bugatti Chiron и выдали за свой суперкар

Внедорожник от Dreame позаимствовал у Rolls-Royce Cullinan общий силуэт, массивную решетку радиатора с вертикальными ламелями, горизонтальную оптику. Также у новинки будут задние двери, открывающиеся против хода движения, как у британского люксового автомобиля.

В салоне установлены кресла с подставкой под ноги и большим диапазоном регулировок, разделенные центральным тоннелем. Машина оснащена панорамной крышей.

© Dreame

Производитель планирует поставить на внедорожник аккумулятор емкостью 100 кВтч. Машина будет предлагаться как с чисто электрической силовой установкой с четырьмя моторами, так и с гибридной, где ДВС будет работать в качестве генератора энергии.

Для удобства будущих владельцев будет задействован и искусственный интеллект, он будет сканировать дорогу и регулировать активную подвеску. Также внедорожнику обещана подруливающая задняя ось с углом поворота задних колес на 24 градуса и радиусом разворота менее пяти метров.

Ранее производитель мобильных телефонов Xiaomi вывела на рынок электромобиль SU7 Max. В рекламном ролике директор компании Лэй Цзюнь лично провел «распаковку» машины. Он открыл дверь с помощью NFC-чипа, прислонив часы к машине.

Электромобиль после этого сразу применил настройки для конкретного водителя. Также после открытия сработал доводчик водительской двери. Цена новинки держалась в секрете и была объявлена на презентации машины, которая состоялась 28 марта 2024 года, на тот момент она составила 215 900 юаней (около 3 млн рублей).

Xiaomi тестирует экстремальный кроссвер