Появилось «шпионское видео» с новым прототипом Audi RS6

На фоне изменений на американском рынке электромобилей производители отказываются от проектов электрокаров, и Audi не стала исключением, пишет Motor1. Хотя недавно немецкий бренд представил электрический седан A6 E-Tron, в Audi отказались от планов по выпуску высокопроизводительного электромобиля RS6 Avant - об этом свидетельствуют первые кадры с новым прототипом Audi RS6.

© Motor1

«Шпионское видео» подтвердило, что Audi работает над новой версией своего любимого спортивного универсала с двигателем внутреннего сгорания, подчеркивает Motor1. Хотя точные характеристики силовой установки остаются загадкой, ясно одно: это не электромобиль.

Предполагается, что прототип оснащён двигателем V6 или V8 в паре с подключаемой гибридной системой. Недавние снимки прототипа подтверждают теорию гибрида. По версии Motor1, Audi может оснастить новое авто 4-литровым V8 с двойным турбонаддувом.

Первоначально планировалось, что RS6 EV будет развивать мощность почти в 700 лошадиных сил на базе Audi Premium Platform Electric. Новая гибридная версия с возможностью подзарядки от электросети может оказаться еще мощнее. Текущая версия RS6 Avant Performance в США уже имеет мощность в 621 лошадиную силу.

По информации Motor1, новая модель может выдавать более 730 лошадиных сил. Продажи нового авто ожидаются к 2027 году.

В августе в Audi сообщили, что заказы на RS6 достигли исторического максимума. Спрос на эти авто в первой половине года вырос на 41 процент к 2024-му.