Правый руль опять под угрозой, 80 тысяч дизлайков новому утильсбору, рост цен на бензин и другое — главное за неделю

Сенаторы вновь пытаются бороться с праворульными автомобилями, проект повышения утилизационного сбора вызвал волну хейта в сети, в России резко упала выдача автокредитов, а цены на бензин поползли вверх — главные события уходящей недели в материале «Рамблер/авто».

© byswat/Shutterstock

Правый руль снова хотят запретить

Руководитель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов написал письмо в Минпромторг с предложением мер для планомерного снижения количества автомобилей с правым рулём на российских дорогах. Сенатор мотивирует свою позицию повышенной аварийностью таких машин.

Впрочем, это не первая попытка властей ограничить или запретить эксплуатацию подобных машин. О том, как раньше боролись с правым рулём и что теперь может ждать владельцев таких авто теперь — читайте в нашем материале.

Проект увеличения утильсбора набрал почти 85 тысяч дизлайков

Опубликованный на сайте правительства проект постановления об изменении методики расчёта утильсбора получил массу неодобрительных отзывов. К середине недели около 65 000 дизлайков оставили посетители сайта, ознакомившиеся с текстом документа. А сейчас их количество превысило 84 тысячи.

© Vladimir Baranov/Globallook Press

Напомним, что он предполагает серьёзный рост сбора для автомобилей мощностью свыше 160 л.с. Причём как для юридических лиц, так и частников, ввозящих машины для личного пользования.

Бензин продолжает дорожать

В конце последнего летнего месяца 2025 года бензин АИ-92 в России стоил в среднем 58,93 рубля. К середине сентября его цена повысилась на 8%. На этом фоне в Крыму и Приморье регистрируется дефицит топлива и очереди на АЗС.

Эксперты называют несколько причин подъёма цен. Одна из них — повышенный спрос на горючее в связи с сезоном отпусков и уборкой урожая. Вторая — ремонты на нефтеперерабатывающих предприятиях. Третья — низкая рентабельность небольших региональных сетей АЗС, приобретающих дорожающие бензин и дизтопливо через биржевые механизмы. О том, что дальше будет с ценами, читайте в нашей статье.

Автокредитование машин с пробегом стремительно падает

Эксперты аналитического агентства «Автостат» зафиксировали резкое падение числа автокредитов на покупку авто. За восемь месяцев 2025 года их одобрено на 58% меньше, чем за аналогичный период 2024-го.

© Рамиль Ситдиков/РИА Новости

С начала 2025-го банки выдали всего 284 000 кредитов на покупку авто с пробегом. В денежном выражении объём кредитования упал до 340 миллиардов рублей (-63%).

Создан портрет типичного водителя электросамоката

Московский Дептранс выяснил, что типичный московский «электросамокатчик» — это женатый мужчина примерно 38 лет.

В ходе проведённого ведомством исследования также выяснилось, что жители Москвы используют самокаты преимущественно в поездках к месту работы (58%). Кроме того, 37% москвичей ездит на электросамокатах по магазинам, а 36% и 31% опрошенных используют электросамокаты в прогулках по паркам и для посещения соцучреждений.

© Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Ещё два автозавода в Европе закрылись из-за низкого спроса на авто

Stellantis объявил об остановке на неделю (с 29 сентября по 6 октября) своего завода в Помильяно. На предприятии, расположенном под Неаполем, собирают Fiat Panda. Кроме того, до 10 октября там остановят сборочную линию кроссовера Alfa Romeo Tonale. Официальные причины: падение спроса в Европе и повышение ввозных пошлин на рынке США.

Параллельно на период с 13 по 31 октября уйдёт в простой предприятие концерна, расположенное в Пуасси (недалеко от Парижа): «чтобы адаптировать темпы производства к сложной рыночной ситуации в Европе».

© Antonello Marangi/Shutterstock

Россия попала в ТОП-10 мировых авторынков

Россия оказалась на десятом месте в мире по объёму внутреннего автомобильного рынка. По этому показателю отечественная экономика опередила такие страны как Великобритания, Франция, Италия и Австралия. Попадание в ТОП-10 обусловлено объёмом продаж новых легковых машин за август 2025 года. В минувшем месяце они зафиксированы на уровне 122 000 штук. Однако это на 17% меньше, чем за последний месяц лета 2024 года.

Первое место в мире по итогам продаж августа текущего года досталось Китаю (1,995 миллиона проданных машин), второе — США (1,46 миллиона штук), и третье — Японии (401 000 легковушек).