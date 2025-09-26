Koenigsegg готовится выпускать более доступные по цене авто

Кристиан фон Кенигсегг в интервью CarBuzz заявил, что компания Koenigsegg рассматривает возможность выпуска более доступных спортивных автомобилей. Речь идет о моделях, которые будут стоить значительно дешевле, чем, например, Jesko за $3,4 миллиона.

Шведская компания-производитель высокопроизводительных спортивных автомобилей Koenigsegg привлекает своей эксклюзивностью. Как пишут СМИ, среди автопроизводителей нет другого, который бы создавал машины стоимостью в миллионы долларов, при этом оставаясь «настоящим произведением искусства». Сейчас эти суперкары недоступны для большинства, но планы производителя изменились.

«Мы подумываем о том, чтобы увеличить объемы производства и выпускать более простые и доступные спортивные автомобили», — подчеркнул Кенигсегг.

Koenigsegg известна своими высокопроизводительными гиперкарами премиум-класса. Этот подход успешно работает с момента основания компании более 30 лет назад. Ежегодно выпускается несколько десятков автомобилей, а в 2023 году мощности завода для моделей Jesko и Gemera были увеличены втрое.