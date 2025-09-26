Как Bugatti отметила юбилей гиперкара Veyron

В этом году Bugatti отмечает двадцатилетие своего легендарного гиперкара Veyron. Вместо того чтобы выпускать ограниченные серии или специальные версии, бренд решил отметить это событие символически, представив юбилейный логотип под названием «20 лет Veyron», следует из информации, опубликованной на сайте производителя.

© Bugatti

Основные мероприятия состоялись в Мольсейме, родном городе бренда, расположенном в Эльзасе, Франция. В эти же дни здесь традиционно празднуют день рождения Этторе Бугатти, основателя компании.

© Bugatti

Главным событием стал фестиваль Bugatti. В рамках этого мероприятия был организован тур Le Petit Tour. Владельцы суперкаров Veyron проехали колонной по красивым дорогам Вогезских гор. Они также посетили исторические замки и места, значимые для бренда.

Юбилейная программа Bugatti объединила прошлое и настоящее: концерты, ужины и парад автомобилей в замке Сен-Жан. Hypercar назван в честь гонщика Пьера Вейрона. Производство Bugatti Veyron завершилось в 2015 году, его заменила Bugatti Chiron.