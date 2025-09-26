Lamborghini показала роскошную 7600-сильную яхту в стиле суперкара

Компания Lamborghini продемонстрировала роскошную 7600-сильную яхту в стиле суперкара. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

© Lamborghini

Tecnomar for Lamborghini 101FT — проект яхты, разрабатываемый Tecnomar, входящей в Italian Sea Group. Яхта будет напоминать суперкары по дизайну и оснащению. Корпус и светотехника вдохновлены суперкарами, а мостик и интерьер — салонами Lamborghini. Яхта длиной 30 метров будет иметь три каюты на 9 человек.

© Lamborghini

Оснащение включает три дизельных двигателя, обеспечивающие крейсерскую скорость до 35 узлов и максимальную до 45 узлов. Это не первый совместный проект Tecnomar и Lamborghini: в 2020 году был представлен Tecnomar 63, вдохновленный Sian FKP 37.

Ранее сообщалось, что производитель Lamborghini продал свой концептуальный суперкар частному владельцу. Речь идет об автомобиле Egoista, который появился у Lamborghini в 2013 году.