АвтоВАЗ бесплатно поставит систему Эра-ГЛОНАСС на Lada Vesta

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ объявил о бесплатном дооснащении автомобилей Lada Vesta системой вызова экстренных оперативных служб Эра-ГЛОНАСС.

© АвтоВАЗ

Программа доукомплектации началась 26 сентября 2025 года. Всего под нее подпадают 22 тысячи автомобилей — машины LADA Vesta первого поколения, которые были выпущены с октября 2021-го по апрель 2022 года. Как подчеркнули в АвтоВАЗ, установка блока будет полностью бесплатной для владельца авто.

Участвующие в программе владельцы LADA Vesta получат приглашение в дилерские центры через уведомление. Кроме того, водители могут самостоятельно проверить, попадает ли их автомобиль под программу — для этого нужно ввести VIN-код на сайте Росстандарта.

Необходимость такой доукомплектации объясняется тем, что в 2021 году произошли перебои с поставками комплектующих. По этой причине было принято решение о временном выпуске автомобилей без системы Эра-ГЛОНАСС.