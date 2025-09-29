Водородный BMW X5, Mercedes-Maybach с золотом и Voyah Passion EVR для России: главные автоновинки недели

За минувшие семь дней автопроизводители показали несколько новых моделей — как серийных образцов, так и предсерийных прототипов.

© Mercedes-Benz

Отгремел автосалон в Мюнхене, который порадовал многочисленными новинками. Но после масштабной выставки наступило небольшое затишье. Громких мировых премьер пока не очень много, но и те, что были представлены за прошедшую неделю, достаточно интересны.

BMW iX5 Hydrogen

Немецкая марка готовится к премьере следующего поколения своего бестселлера. Новый BMW X5 станет первой моделью марки, которую будут предлагать покупателям в виде электромобиля, подключаемого гибрида, чисто бензиновых и дизельных автомобилей, а также с водородными топливными элементами.

© BMW

В 2028 году прототип iX5 Hydrogen станет первой серийной машиной BMW на водороде. Пока лишь известно, что кроссовер оснастят системой топливных элементов третьего поколения, которую BMW Group разрабатывает совместно с Toyota Motor Corporation.

Nissan Sentra

На контрасте с футуристичным немецким кроссовером сыграла марка Nissan, представившая новое поколение своего седана Sentra. Машина получила серьёзно переработанный экстерьер с фирменными V-образными элементами в передней части кузова и оптикой сложной формы.

© Nissan

Салон преобразился за счёт двух 12,3-дюймовых экранов, сенсорного блока климат-контроля и мультифункционального руля сложной геометрии. Но технически автомобиль остался весьма консервативным — под капотом прежний двухлитровый 151-сильный атмосферный мотор, который сочетается с вариатором.

Ford Mustang RTR Spec 5

Тюнинг-ателье RTR Vehicles, основанное американским дрифтером Воном Гиттином-младшим, представило новый проект на базе спорткара Ford Mustang последнего поколения. Машина получила имя Spec 5, за которым скрываются масштабные доработки. Кузовные панели и аэродинамический обвес почти полностью выполнены из композитных материалов, появились новые 20-дюймовые колёса, но главное скрыто внутри.

© RTR Vehicles

Ford Mustang RTR Spec 5 оснастили компрессорным V8 5.0 мощностью 882 л.с., который может сочетаться как с 6-ступенчатой механикой, так и с 10-диапазонным автоматом. Выросшая мощность потребовала установки более производительных тормозов Brembo и новой регулируемой подвески.

Mercedes-Maybach V12 Edition

Двигатель V12 стал краеугольным камнем в истории Maybach, начиная с 1930-х годов. Так, первый серийный 12-цилиндровый двигатель Maybach был установлен на Maybach Zeppelin, который стал одним из самых престижных автомобилей своей эпохи. В 2025 году компания решила отдать дань уважения культовому мотору, выпустив 50 седанов Mercedes-Maybach V12 Edition на базе Mercedes‑Maybach S 680 с 612-сильным 6,0-литровым V12.

© Mercedes-Benz

Технически машина не изменилась, а все нововведения относятся к декору. Силами подразделения Manufaktur кузов окрашивается в оливковый металлик в верхней части и чёрный металлик в нижней части, разделённые контрастной тонкой полоской серебристого металлика. Нанесение этой окраски занимает до 10 рабочих дней. Седан также получил кованые диски в оливковом металлике.

© Mercedes-Benz

Двойная эмблема Maybach на задней стойке кузова дополнена золотой медалью с числом «12» как дань уважения легендарному орнаменту на капоте Maybach Zeppelin DS 8. Сама медаль выполнена из 24-каратного золота. Салон отделан коричневой кожей и корнем орехового дерева, а обивка получила особый узор прострочки.

Voyah Passion EVR

Главной новинкой минувшей недели для российского рынка стал Passion EVR — гибридный седан, для которого марка Voyah заявляет автономность в 1 000 километров. Причем, около 200 из них можно проехать исключительно на электротяге. Модель оснащается парой электромоторов суммарной мощностью 394 л.с., а батарею ёмкостью 43 кВт•ч заряжает 129-сильный бензиновый двигатель объемом 1,5 литра.

© Voyah

Особенностью новой модификации Voyah Passion стали оригинальные 20-дюймовые диски и новая решётка радиатора с паттерном из многочисленных миниатюрных логотипов бренда. Новый гибрид, сборку которого завод «Моторинвест» ведёт в Липецкой области, будет стоить от 5 590 000 рублей.