Новый утильсбор спровоцировал ажиотаж в автосалонах России

За одну неделю спрос на новые легковые автомобили вырос почти на четверть.

Продажи новых легковых автомобилей в России установили новый рекорд 2025 года в рамках одной недели. Одна из причин повышенного спроса — законопроект о новом утильсборе с 1 ноября, рассказал директор «Автостата» Сергей Целиков.

За прошлую неделю, 22-28 сентября, российские автосалоны продали 32 287 новых легковушек. Это на 21% больше, чем неделей ранее.

«Если в феврале на российском рынке сформировалась ситуация «идеального шторма», то нынешний момент можно охарактеризовать «мощным приливом», — написал Целиков в своём Телеграм-канале.

Как объяснил сооснователь «Автостата», резкому росту продаж поспособствовала «PR-компания» нового утильсбора, который серьёзно поднимет цены. Среди других причин — финальные распродажи прошлогодних складских запасов, снижение ключевой ставки, а также привлекательные кредитные предложения и рассрочки при покупке автомобилей некоторых марок.

По прогнозам эксперта, нынешний бум продаж новых легковых автомобилей в России продлится до ноября. При этом параллельно на рынке увеличится доля автомобилей, ввозимых в нашу страну по параллельному импорту.

