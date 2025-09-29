Стало известно, как будут лишать водительских прав из-за болезней

Госавтоинспекция будет получать информацию от медицинских учреждений.

© Volha_R/Shutterstock

С 1 марта 2027 года в России вступит в силу закон об аннулировании водительских прав, если у автомобилиста выявлены проблемы со здоровьем. О том, как будет работать новый механизм, подробно рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Сейчас автомобилист обязан проверять здоровье раз в 10 лет — при получении или обмене водительского удостоверения на новое. По новому закону, Госавтоинспекция сможет направлять водителя на внеплановое обследование, если, например, в ходе диспансеризации у него выявили заболевания, при которых запрещено садиться за руль. По итогам этой медицинской проверки будет приниматься решение о лишении гражданина водительских прав.

Специально для нового закона запустят систему мониторинга в режиме реального времени: медицинские базы данных будут совмещены с базами данных МВД.

«Как только есть сигнал о том, что человеку права противопоказаны, этот сигнал идёт в МВД. Там не написан диагноз, просто написано, что есть медицинские показания отозвать права. В МВД поступает, в ГАИ, и всё — аннулируются права», — приводит слова Леонова информационное агентство ТАСС.

В случае успешного лечения автомобилист сможет восстановить водительское удостоверение. При управлении машиной до выздоровления водитель будет привлечен к ответственности за управление авто без прав и будет оштрафован на 5000-15 000 рублей.

«Я не я и подпись не моя»: Верховный Суд разобрался с почерком лишённого «прав» водителя