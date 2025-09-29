Появились фото эксклюзивного Aurus Senat Филиппа Киркорова

Aurus Senat Long стоимостью от 50 млн рублей попал в объективы фотографов.

© Aurus

На прошлой неделе стало известно о том, что российский эстрадный певец Филипп Киркоров купил автомобиль отечественной люксовой марки Aurus. Теперь в Сети появились фотографии машины.

Снимками авто поделился Телеграм-канал Migalkinet_msk. Это удлиненный седан Aurus Senat Long, одна из трёх модификаций наряду с обычным седаном и лимузином. Машина поп-короля окрашена в баклажановый цвет и имеет логотип с инициалами ФК в районе задней двери.

© t.me/migalkinetmsk

«Я просто поддерживаю отечественного производителя. Aurus — это моя любовь уже давно. Я считаю, что это лучшая машина в мире», — рассказал Киркоров о своём приобретении.

Примерная стоимость Aurus Senat Long — 50 млн рублей. Но, судя по всему, данный экземпляр был сделан по индивидуальному заказу, поэтому, скорее всего, стоит ещё дороже.

Какие ещё автомобили есть у Филиппа Киркорова?

В гараже Филиппа Киркорова имеется десяток самых автомобилей: Porsche Cayenne S, Mercedes-Benz S-класса, Mercedes-Benz S500 Maybach, Mercedes-Benz ML 63 AMG, Audi TT, BMW 745i, Lincoln Town Car, Bentley Continental Flying Spur, 11-метровый Hummer Ultra Reincarnation. Интересно, что есть в автопарке певца и отечественные ВАЗ-2107 и ВАЗ-2109 – эти машины Киркоров купил ещё в конце 80-х и начале 90-х, когда только начинал свою карьеру на сцене.

Хоккеист Овечкин ездит на Aurus Arsenal: такая машина есть только у Путина