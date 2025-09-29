В Россию привезут китайский аналог Mercedes-Benz EQE и BMW i5

Российская линейка премиальной дочерней марки Changan пополнится новой моделью.

© AVATR

В ближайшее время на российском рынке официально появится электрический седан Avatr 12 от премиального суббренда Changan. Об этом рассказали в отечественном представительстве китайского концерна.

Седан станет второй моделью марки в России после купе-кроссовера Avart 11, поступившего в продажу в нашей стране в январе этого года. Предзаказ на новинку уже открыт, а презентация, на которой будут раскрыты технические подробности и стоимость, состоится в октябре.

© AVATR

На родине в Поднебесной 5-метровый лифтбек Avatr 12 дебютировал ещё в августе 2023 года. Китайский конкурент немецких электроседанов BMW i5 и Mercedes-Benz EQE имеет две технические модификации: с одномоторной 313-сильной силовой установкой и задним приводом, двухмоторным агрегатом на 578 сил и полным приводом. Тяговая батарея одинаковая — на 94,5 кВт·ч. Запас хода составляет от 650 до 700 км в зависимости от комплектации.

Стоимость Avatr 12 в Китае — от 300 800 до 400 800 юаней, что по текущему обменному курсу составляет 3,5-4,6 млн рублей.

Представлен Avatr Vision Xpectra — номинант на звание самой необычной новинки в Мюнхене