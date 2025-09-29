Водителей в России будут массово штрафовать за тонировку стекол

Исключения для некоторых автомобилистов больше не будет.

Штрафы за чрезмерную тонировку стёкол автомобиля в России станут повсеместными. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесён на утверждение в Госдуму РФ, сообщает «Коммерсантъ».

Проект поправок в КоАП прежде всего коснётся владельцев автомобилей, стоящих на учёте в других странах. Сейчас автомобилисты из Южной Осетии, Абхазии, Грузии, Армении попадают под исключение на срок до полугода после въезда на территорию России. Причём оштрафовать водителя невозможно, если даже тонировка стёкол намного превышает норму.

Дело в том, что сейчас светопропускание автомобильных стёкол регламентируется Техническим регламентом Таможенного союза. И пока иностранная машина на временном ввозе в России, эти нормы на неё не распространяются.

Авторы законопроекта предлагают сменить приоритет и ссылаться на «Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации», утвержденные правительством России, а не на регламент Таможенного союза. В таком случае сразу после въезда на российскую территорию машина должна будет соответствовать местным техническим требованиям, в том числе по тонировке.

Отмечается, что сами требования и размер штрафа при этом не поменяются. То есть прозрачность ветрового и боковых стекол автомобиля должна быть не менее 70%. Штраф за тонировку сверх нормы, как и сейчас, составит 500 рублей.

