Крупный российский бренд перешел на четырехдневку

Очередной автоконцерн в России перешёл на четырёхдневку. Ранее это сделали КамАЗ и ГАЗ.

Крупнейший российский производитель легковых автомобилей АвтоВАЗ в понедельник, 29 сентября, перешёл на сокращённый режим работы. Об этом рассказал председатель первичной профсоюзной организации концерна Сергей Зайцев.

Информация о переходе тольяттинского автогиганта на четырёхдневку появилась в СМИ ещё несколько недель назад. 19 сентября глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что окончательное решение не принято. Но теперь на Волжском автозаводе подтвердили: предприятие перешло на укороченную рабочую неделю.

«Да», — утвердительно ответил Зайцев на вопрос «Интерфакса» о том, перешёл ли АвтоВАЗ в указанный ранее срок, 29 сентября, на новый график работы.

Продлиться режим четырехдневной рабочей недели в концерне может до конца марта 2026 года – зависит от ситуации на российском рынке. Как только продажи автомобилей улучшатся, Волжский автозавод вернётся к обычному рабочему графику.

АвтоВАЗ — третий автопроизводитель, перешедший на укороченный режим работы в связи с ситуацией на отечественном рынке. Ещё в июле о смене рабочего графика объявили КамАЗ и ГАЗ.

