Представлен Chery Tiggo 8 второго поколения: что нового и интересного

В продаже Tiggo 8 новой генерации появится в ближайшие месяцы.

© Chery

Популярный китайский кроссовер Chery Tiggo 8 получит абсолютно новую версию после дебюта в 2018 году и нескольких рестайлингов. Показаны первые изображения паркетника второго поколения.

Tiggo 8 получил новый экстерьер, причём в двух вариантах. В одном дизайн передка перекликается с Tiggo 8 Plus: раздельные фары, X-образная радиаторная решётка. Во втором варианте фары цельные, а решётка имеет ромбовидный дизайн. Корма одинаковая и отличается от актуальной версии сплошным фонарём вместо двух отдельных блоков и двумя выхлопными трубами.

Кроме того, кроссовер изменился в размерах. По сравнению с актуальной «восьмёркой», новая модель на 27 мм длиннее (4749 мм), на 20 мм шире (1880 мм) и на 35 мм ниже (1710 мм). При этом колёсная база стала намного больше — 2825 мм вместо 2710 мм.

© Chery

Сведений по двигателю нового Chery Tiggo 8 пока нет, как и по мотору, приводу и прочей технической составляющей.

Как пишет CarNewsChina, полноценная премьера обновлённого кроссовера состоится до конца текущего года. Тогда будут обнародованы подробности о силовом агрегате, комплектациях и стоимости.

В России Chery Tiggo 8 продавался с 2020 по 2024 годы. По ходу обновления линейки в нашей стране китайская компания вывела эту модель с рынка, заменив её на более современный Tiggo 8 Pro Max. Появится ли паркетник второго поколения в нашей стране, пока неизвестно.

Chery анонсировала новый флагманский гибридный кроссовер Tiggo 9