Стала известна стоимость первого седана Belgee в России

Старт продаж перелицованного Geely Emgrand состоится в самое ближайшее время.

Белорусский автобренд Belgee готовится вывести на российский рынок третью модель после кроссоверов X50 и X70. Стоимость седана S50 уже известна.

Как рассказала «Российская газета» со ссылкой на одного из московских автодилеров, Belgee S50 будет стоить минимум 1,8 млн рублей. Для сравнения, ценник на китайский Geely Emgrand, локализованной копией которого и является новинка, начинается от 2,1 млн рублей.

Belgee S50 будет предлагаться с 1,5-литровый бензиновым мотором мощностью 122 л.с. в связке с 5-ступенчатой «механикой» или 6-скоростным «автоматом». Комплектаций, как сообщил «Рамблер/авто» на прошлой неделе, будет три.

Сколько будет стоить Belgee S50 в России?

Active — 1 849 990 рублей с «механикой», 1 999 990 рублей с «автоматом»;

Style — 2 089 990 рублей;

Prestige — 2 269 990 рублей.

В продаже в России седан Belgee S50 появится уже на этой неделе — в среду, 1 ноября.

