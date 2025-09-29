ГАИ Москвы поймала злостного нарушителя ПДД. У него почти 400 штрафов

Водитель задержан, а его автомобиль BMW 7 серии отправлен на штрафстоянку.

В Москве задержали водителя, который собрал почти 400 штрафов за систематические нарушения правил дорожного движения (ПДД). Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Нарушителя на BMW 7 серии задержали на 67-м километре МКАД (Московская кольцевая автомобильная дорога) в рамках компании столичной ГАИ по выявлению и задержанию злостных неплательщиков штрафов. В ходе проверки сотрудники ДПС выяснили, что за автомобилистом числится 386 «дорожных» штрафов на общую сумму свыше 378 тысяч рублей. Причем 259 из них не оплачены в установленный срок.

«Мужчина доставлен в подразделение Госавтоинспекции, в отношении него составлены административные материалы. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку», — сообщила официальный представитель МВД России.

Впрочем, москвич на BMW 7 серии далеко не рекордсмен по накопленным штрафам. Так, в 2021 году в Москве был задержан владелец Toyota Land Cruiser с двумя тысячами штрафов на сумму 3 млн рублей. А другой московский водитель в 2019 году накопил свыше двух тысяч штрафов на 4 млн рублей.

Напомним, что штрафы за нарушение ПДД необходимо оплачивать в течение 60 дней с момента постановления. В противном случае оплатить придется вдвое больше неоплаченной в срок суммы, либо отбыть административный арест на срок до 15 суток или провести до 50 часов обязательных работ.

