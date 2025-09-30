Эксперт рассказал, сколько китайских машин продали в России за 20 лет
Динамика продаж автомобилей из Поднебесной с 2006 года получилась весьма непропорциональной.
До середины 2000-х годов продажи китайских автомобилей в России были на минимуме, но за следующие 20 лет выросли до нескольких миллионов. Об этом рассказал генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков в своём Телеграм-канале.
По данным эксперта, с 2006 года в нашей стране продано в общей сложности 3,13 млн автомобилей из КНР — легковушек, микроавтобусов, пикапов, фургонов и грузовиков. Распределение по категориям выглядит следующим образом:
- 2,8 млн штук — легковые авто;
- 300 тысяч — грузовые машины;
- 30 тысяч — лёгкие коммерческие транспортные средства (LCV).
Как отметил Целиков, 1 млн китайских авто были проданы за первые 17 лет, то есть с 2006 по 2022 годы. А большая часть, 2 млн единиц, реализована в последние три года, включая первые восемь месяцев 2025-го.
Топ-3 недостатка новых китайских автомобилей, которые можно устранить после покупки