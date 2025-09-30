Эксперт: поправки по тонировке затронут десятки тысяч автовладельцев

Перед правилами все равны.

© Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Накануне, в понедельник, 29 сентября, стало известно о планах Правительства России ужесточить контроль за тонировкой стёкол автомобилей. По словам эксперта, председателя союза «Цифровой мир» Валерия Корнеева, эти поправки затронут десятки тысяч автовладельцев.

Речь, правда, идёт исключительно о водителях, машины которых стоят на учёте в других странах и в России находятся на временном ввозе для личного пользования. По действующим нормам такие транспортные средства могут до полугода ездить по российским дорогам с чрезмерной тонировкой. Предлагаемый законопроект закроет эту «лазейку» в правилах.

«Придётся десяткам тысяч владельцев авто с иностранными номерами, которые как хотели ездили под камерами и не платили штрафы, сдирать незаконную плёнку. Перед правилами все равны», — приводит слова Корнеева информационное агентство ТАСС.

Как скоро будет утверждена новая редакция правил, неизвестно. На данный момент документ одобрен Правительством и внесён в Госдуму РФ, дата рассмотрения в первом из трёх чтений ещё не объявлена.

