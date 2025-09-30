В Правительстве России назвали причину изменения утильсбора с 1 ноября 2025 года

Зачем нужна новая методика расчёта утильсбора? Рассказал глава Минпромторга РФ.

С 1 ноября 2025 года в России вступит в силу новая методика расчета утилизационного сбора на легковые автомобили. Размер налога, взимаемого при импорте или выпуске машины с завода в нашей стране, будет зависеть не только от возраста транспортного средства и рабочего объёма мотора, но и мощности.

О том, почему решено включить мощность силового агрегата в формулу расчёта утильсбора, объяснил глава Минпромторг РФ Антон Алиханов.

«В конструкции гибридных моделей используются малообъёмные двигатели, однако вкупе с электродвигателями силовая установка «генерирует» кратно большую мощность, чем, например, некоторые бензиновые двигатели большого объёма», — сказал глава Минпромторга в разговоре с ТАСС.

По словам Алиханова, новый подход в расчёте утильсбора, учитывающий максимальную отдачу мотора, является более корректным. При этом налог по-новому не будет распространяться на автомобили мощностью менее 160 л.с., доля которых в российском автопарке, как отметил министр, превышает 80%.

«Сумма утильсбора для них останется той же — 3,4 тысячи рублей за новый автомобиль и 5,2 тысячи рублей за автомобиль старше трёх лет», — добавил министр.

По прогнозам экспертов, массовые автомобили мощностью от 160 л.с. с 1 ноября подорожают на 2-3%, премиальные авто вырастут в цене на 10-15%, гибриды и электромобили станут дороже на 10-20%.

