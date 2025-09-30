Новые подробности об «Атоме»: 5-6 тысяч машин в 2026-м и модель второго поколения

Отечественный электромобиль поступит в продажу в следующем году.

Выход российского электрического хэтчбека «Атом» в продажу запланирован на 2026 год. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на встрече с прессой на выставке «Иннопром. Беларусь», куда привезли предсерийный прототип.

Разработка «Атома» стартовала ещё в 2021 году. В феврале этого года на дороги общего пользования вышел полноценный тестовый образец, однако промышленное производства автомобиля до сих пор не стартовало.

«Надеемся, что коллеги, как и обещали, в конце этого года начнут промышленный выпуск, и в следующем году он выйдет на рынок. Говорили, что у них порядка 5 или 6 тысяч производство будет в следующем году», — сказал Алиханов телеканалу «Россия 24».

При этом, по словам министра, уже началась работа над «Атомом» второго поколения. Информация о новой версии российского электрокара прозвучала впервые.

На сегодняшний день разработчики из компании «Кама» получили около 105 тысяч заявок на свой инновационный автомобиль. Примерная стоимость «Атома» составит 3-4 млн рублей.

