Внедорожник из Китая установил сразу два рекорда. Эту машину ждут в России

455-сильный кроссовер отличился на треке и в песках.

© iCaur

Брутальный электрокроссовер Chery iCaur V23 поставил два рекорда за одну неделю, причём в абсолютно разных условиях — на гоночной трассе и в пустыне. Об этом рассказало российское представительство Chery в сообщении, которое поступило «Рамблер/авто».

Первый рекорд iCaur V23 поставил на Международном автодроме Чжэцзяня, принимающем различные кузовные гонки, включая соревнования в классе GT. Квадратный внедорожник преодолел 3,2-километровый круг с 16 поворотами за 1 минуту 50,889 секунд. Это новый рекорд трассы для серийных автомобилей. V23 обошёл даже таких электрических конкурентов, как Audi e-tron и Mercedes-Benz EQC.

© iCaur

Спустя несколько дней после рекордного заезда на Zhejiang International Circuit кроссовер отправился покорять высочайшую дюну в мире — пик Билуту в пустыне Бадаин-Джаран в Китае, который ещё называют «Эверестом в пустыне». В песчаную гору высотой больше 400 метров iCaur V23 поднялся за 2 минуты и 38,34 секунды, установив рекорд Гиннесса для серийных электромобилей.

Двойному достижению iCaur V23 — на асфальте и в песках — поспособствовали 455-сильная электрическая установка, позволяющая внедорожнику разгоняться до 100 км/ч всего за 4,5 минуты, умная система полного привода i-AWD, усовершенствованные элементы питания CATL, перенастроенная подвеска Prodrive и другие продвинутые технологии.

Минувшим летом Chery объявила о запуске марки iCaur в России. Первенцем суббренда станет среднеразмерный кроссовер V27, который поступит в продажу в 2026 году. Ожидается, что на российском рынке появится и V23, но пока нет даже примерных сроков его дебюта.

Chery представила внедорожник iCaur V27. Эта машина будет продаваться в России