В России подешевели автомобили шести марок — среди них Geely и Solaris. Полный список

В сентябре 2025 года на российском рынке подешевели новые автомобили шести марок, таких как Geely, Tank, Hongqi, Jaecoo, Wey и Solaris. Об этом сообщило маркетинговое агентство НАПИ, изучившее розничные цены в отечественных автосалонах.

В сравнении с августом цены снизились от 1,3% до 16% в зависимости от модели и комплектации. Самым подешевевшим автомобилем стал представительский седан Hongqi H9 в начальной версии Deluxe — до 4 777 500 рублей. Кроссовер Jaecoo J8 в базовой комплектации Active, который подешевел на 9,2% — до 4 174 000 рублей. Замыкает тройку самых подешевевших машин с начала осени Solaris HC, собираемый на заводе в Санкт-Петербурге: кроссовер в версии Prime «сбросил» в цене 9,1% и стоит теперь 2 428 000 рублей.

Список автомобилей, которые подешевели в России в сентябре 2025 года:

Geely Okavango (комплектация Flagship, 2024 года выпуска) — с 3 897 190 до 3 847 190 рублей (-1,3%);

(комплектация Flagship, 2024 года выпуска) — с 3 897 190 до 3 847 190 рублей (-1,3%); Tank 300 (Adventure, 2024 и 2025) — с 4 499 000 до 4 299 000 рублей (-4,4%);

(Adventure, 2024 и 2025) — с 4 499 000 до 4 299 000 рублей (-4,4%); Tank 300 (Premium, 2024 и 2025) — с 4 899 000 до 4 699 000 рублей (-4,1%);

(Premium, 2024 и 2025) — с 4 899 000 до 4 699 000 рублей (-4,1%); Tank 300 (City Adventure, 2024 и 2025) — с 4 649 000 до 4 449 000 рублей (-4,3%);

(City Adventure, 2024 и 2025) — с 4 649 000 до 4 449 000 рублей (-4,3%); Tank 300 (City Premium, 2024 и 2025) — с 5 099 000 до 4 899 000 рублей (-3,9%);

(City Premium, 2024 и 2025) — с 5 099 000 до 4 899 000 рублей (-3,9%); Hongqi H9 (Deluxe) — с 5 690 000 до 4 777 500 рублей (-16%);

(Deluxe) — с 5 690 000 до 4 777 500 рублей (-16%); Hongqi HQ9 (Deluxe) — с 7 000 000 до 6 690 000 рублей (-4,4%);

(Deluxe) — с 7 000 000 до 6 690 000 рублей (-4,4%); Hongqi HQ9 (Executive) — с 8 050 000 до 7 690 000 рублей (-4,5%);

(Executive) — с 8 050 000 до 7 690 000 рублей (-4,5%); Jaecoo J8 (Active, 2024) — с 4 599 000 до 4 174 000 рублей (-9,2%);

(Active, 2024) — с 4 599 000 до 4 174 000 рублей (-9,2%); Jaecoo J8 (Supreme, 2024) — с 4 999 000 до 4 624 000 рублей (-7,5%);

(Supreme, 2024) — с 4 999 000 до 4 624 000 рублей (-7,5%); Jaecoo J8 (Supreme-V, 2024) — с 5 299 000 до 4 924 000 рублей (-7,1%);

(Supreme-V, 2024) — с 5 299 000 до 4 924 000 рублей (-7,1%); Wey 07 (Premium, 2025) — с 7 049 000 до 6 899 000 рублей (-2,1%);

(Premium, 2025) — с 7 049 000 до 6 899 000 рублей (-2,1%); Wey 07 (Premium, 2024) — с 6 899 000 до 6 599 000 рублей (-4,3%);

(Premium, 2024) — с 6 899 000 до 6 599 000 рублей (-4,3%); Solaris HC (Family/МКП, 2025) — с 2 799 000 до 2 668 000 рублей (-4,7%);

(Family/МКП, 2025) — с 2 799 000 до 2 668 000 рублей (-4,7%); Solaris HC (Family/АКП/FWD/123 л.c., 2025) — с 2 893 000

(Family/АКП/FWD/123 л.c., 2025) — с 2 893 000 до 2 648 000 рублей (-8,5%);

Solaris HC (Family/АКП/FWD/150 л.c., 2025) — с 2 983 000 до 2 748 000 рублей (-7,9%);

(Family/АКП/FWD/150 л.c., 2025) — с 2 983 000 до 2 748 000 рублей (-7,9%); Solaris HC (Family/АКП/4WD/121 л.c., 2025) — с 3 013 000 до 2 768 000 рублей (-8,1%);

(Family/АКП/4WD/121 л.c., 2025) — с 3 013 000 до 2 768 000 рублей (-8,1%); Solaris HC (Lifestyle/АКП/FWD/123 л.c., 2025) — с 3 054 000 до 2 798 000 рублей (-8,4%);

(Lifestyle/АКП/FWD/123 л.c., 2025) — с 3 054 000 до 2 798 000 рублей (-8,4%); Solaris HC (Lifestyle/АКП/FWD/150 л.c., 2025) — с 3 144 000 до 2 898 000 рублей (-7,8%);

(Lifestyle/АКП/FWD/150 л.c., 2025) — с 3 144 000 до 2 898 000 рублей (-7,8%); Solaris HC (Lifestyle/АКП/4WD/121 л.c., 2025) — с 3 174 000 до 2 918 000 рублей (-8,1%);

(Lifestyle/АКП/4WD/121 л.c., 2025) — с 3 174 000 до 2 918 000 рублей (-8,1%); Solaris HC (Lifestyle/АКП/4WD/150 л.c., 2025) — с 3 264 000 до 3 018 000 рублей (-7,5%);

(Lifestyle/АКП/4WD/150 л.c., 2025) — с 3 264 000 до 3 018 000 рублей (-7,5%); Solaris HC (Classic, 2025) — с 2 778 000 до 2 528 000 (-9,0%);

(Classic, 2025) — с 2 778 000 до 2 528 000 (-9,0%); Solaris HC (Prime, 2025) — с 2 670 000 до 2 428 000 рублей (-9,1%);

(Prime, 2025) — с 2 670 000 до 2 428 000 рублей (-9,1%); Solaris HC (Prestige Smart, 2025) — с 3 784 000 до 3 534 000 рублей (-6,6%).

Подорожавших автомобилей в сентябре в полтора раза меньше, чем подешевевших. В их числе большой семейный кроссовер Geely Okavango (+1,3%), внедорожник Lada Niva (+0,7%), седан BAIC U5 Plus (+5,6-11,7%), седан Solaris KRS (+2,4-4,6%) и внедорожник BAW 212 (+2,7-2,9%).

