Хуснуллин доложил Путину о снижении аварийности на дорогах России

Зампред правительства РФ рассказал о мерах, которые способствуют ежегодному снижению количества ДТП в стране.

© Глеб Щелкунов/Коммерсантъ

Количество аварий на российских дорогах за последний год снизилось на 9%. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

«Хочу отметить один очень важный момент: несмотря на то, что у нас за последние пять лет автомобилизация повысилась на 9%, перевозки на дорогах повысились на 36%, мобильность населения повысилась от 30 до 100% на отдельных участках, количество аварий и смертность снизились на 9%», — приводит слова Хуснуллина официальный сайт Кремля.

Как отметил зампред правительства РФ, с каждым годом аварий становится всё меньше благодаря повышению безопасности дорог в стране и профилактической работе ГАИ.

По данным Госавтоинспекции, в прошлом году на российских дорогах произошло 116 190 аварий. Это на 9% меньше, чем в 2023 году. Если сравнивать с концом прошлого десятилетия, то ДТП и вовсе стало на 29% меньше, поскольку в 2019 году было зафиксировано 164 356 дорожно-транспортных происшествий.

