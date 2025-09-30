Депутат Госдумы попросил Мишустина отменить повышение утильсбора с 1 ноября

Сергей Миронов предупредил о подорожании автомобилей в России.

© Shatokhina Natalya/news.ru/Global Look Press

Постановление о переходе на новую методику расчёта утильсбора с 1 ноября 2025 года необходимо отменить, а в дальнейшем от этой пошлины нужно освободить все автомобили массового сегмента. Об этом заявил лидер думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в своём Телеграм-канале.

Как рассказал депутат своим подписчикам, он направил официальное письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с соответствующим призывом.

«Утильсбор — в утиль! Направил обращение главе кабмина Михаилу Мишустину с предложением отказаться от повышения утилизационного сбора на автомобили и предоставить льготы по его уплате многодетным семьям и участникам СВО.

Призываем правительство отказаться от повышения утильсбора, а в дальнейшем полностью освободить от него автомобили массового сегмента и оставить для премиальных авто», — написал Миронов.

Как отметил чиновник, корректировка формулы подсчёта утильсбора с 1 ноября приведёт к подорожанию автомобилей, которое затронет весь отечественный рынок. Особенно остро повышение почувствуют автомобилисты на Дальнем Востоке и в Сибири, где много иномарок с двигателями мощностью больше 160 л.с.

С 1 ноября в методику расчёта ставки утильсбора будет включена мощность двигателя — сейчас учитывается только рабочий объём. На машины мощностью менее 160 «лошадок» эта формула распространяться не будет.

В Правительстве России назвали причину изменения утильсбора с 1 ноября 2025 года