«Риск для покупателя». В Tenet поддержали повышение утильсбора с 1 ноября

Новая формула расчёта утильсбора с 1 ноября пойдёт на пользу российскому авторынку, уверен генеральный директор компании «АГР Холдинг» Алексей Калицев. По его словам, благодаря новым правилам подсчёта пошлины в стране меньше «серых» иномарок.

В начале последнего месяца осени текущего года в методику расчёта «утиля» будет включена мощность двигателя — только для легковых машин мощностью от 160 л.с. Новый механизм, по прогнозам экспертов, приведёт к повышению стоимости автомобилей от 2% до 20% в зависимости от класса автомобиля и отдачи мотора.

«Мы считаем своевременными предложенные механизмы в расчёте утильсбора. Это позволит обелить рынок и сделать его более защищенным и предсказуемым. Альтернативные каналы ввоза — это всегда риск для покупателя», — приводит слова Калицева пресс-служба AGR.

Топ-менеджер отметил, что параллельный импорт был полезен в переходный период, после того как из России в 2022 году ушли европейские, японские, корейские автопроизводители. Но сейчас у российского автопрома сейчас достаточно ресурсов для обеспечения рынка необходимым количеством автомобилей.

«Сегодня эти потребности могут быть полностью закрыты локальным производством. Мы готовы обеспечивать внутренний спрос, предлагая покупателям современные машины, произведенные с учетом российских климатических и дорожных особенностей эксплуатации, с гарантией, сервисом и прозрачными условиями», — заключил глава компании, выпускающей автомобили Tenet и Solaris.

Согласно данным «Автостата», доля автомобилей российских марок в продажах в первом полугодии 2025 года составила 34,6% против 31% за аналогичный период в 2024-м.

