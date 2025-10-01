Сразу два автомобиля попали в «Книгу рекордов России»

Обе этих модели появились в продаже в России минувшим летом.

В России установлен национальный рекорд по дальности хода гибридных автомобилей. Причём в «Книгу рекордов» попали одновременно две машины, проехавшие без дозаправки и подзарядки свыше 1300 км.

Рекордный заезд прошёл по дорогам Калининградской области. Задействованы в этой поездке были автомобили дочернего бренда Exeed — кроссовер Exlantix ET и седан Exlantix ES. Средняя скорость движения составила 70 км/ч при температуре от 8 до 17°C и различном дорожном покрытии. Движение продолжалось до снижения заряда батареи до 1%.

«Полноразмерный кроссовер преодолел рекордные 1361,6 км, а спортивное четырёхдверное купе – рекордные 1486,4 км», — рассказали в пресс-службе Exeed.

Весь маршрут проходил под строгим контролем независимой экспертной комиссии с непрерывной видеофиксацией, опечатанным топливным баком и контрольными замерами энергопотребления каждые 100 км. Рекордная дальность хода была официально зафиксирована в «Книге рекордов России».

Технические характеристики и стоимость автомобилей Exeed Exlantix в России

Кроссовер ET и седан ES — пока единственные представители Exlantix в России. Обе модели оснащаются одинаковой гибридной силовой установкой, состоящей из 1,5-литровой «турбочетвёрки» и двух электромоторов общей мощностью 469 л.с. С 0 до 100 км/ч кроссовер разгоняется всего за 4,8 секунды, седан — за 4,6 секунды. Паспортный запас хода намного меньше рекордного — 1180 и 1231 км соответственно.

Оба автомобиля поступили в продажу в России минувшим летом. Стоимость Exlantix ET — от 6,6 млн рублей, ценник на Exlantix ES начинается от 5,9 млн рублей.

