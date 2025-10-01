Эксперт рассказал о непопулярности китайских авто с «механикой» в России

Российские автолюбители предпочитают машины с классическим «автоматом», «роботом» или вариатором.

© Haval

Китайские автомобили с механической коробкой передач практически не востребованы в России. Такой вывод следует из данных продаж, который опубликовал глава «Автостата» Сергей Целиков.

По сведениям эксперта, с января по август 2025 года россияне купили 23 тысячи китайских авто с «ручкой». Это всего-навсего 5,5% от всех продаж машин из Поднебесной — 425 тысяч единиц.

«Такова доля механической коробки передач у китайских автомобилей. Остальные 94,5% приходятся на автоматическую трансмиссию — классические гидроавтоматы, роботы, вариаторы», — написал Целиков в своём Телеграм-канале.

Наиболее востребованные марки китайских автомобилей с «механикой»

Haval — 9446 проданных машин; Chery — 7624; JAC — 2019; Jetour — 899; Great Wall Motor — 866.

Интересно, что соотношение «китайцев» с механической и автоматической коробками отличается от общего показателя на российском рынке. По данным за первое полугодие 2025 года, около 70% россиян предпочитают машины с АКП и 30% – с МКП.

Свыше 70% россиян покупают машины с автоматической коробкой передач