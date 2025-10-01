Палящее солнце, морозы и реагенты: Lada Iskra устроили тест на выносливость

Седан и универсал прошли в ускоренном режиме 6 лет и 150 тысяч километров эксплуатации.

© АВТОВАЗ

Автомобили нового семейства Lada Iskra прошли серию жёстких испытаний на прочность и надёжность — под палящим солнцем, на морозе, среди реагентов и промышленных выбросов. В рамках этих тестов на выносливость были смоделированы 6 лет и 150 тысяч километров эксплуатации машины, рассказали в пресс-службе АвтоВАЗа.

Интенсивные тесты седана и универсала Lada Iskra проводились в течение 11 недель. В солевых бродах, камере солевого тумана, а также в климатической камере специалисты тольяттинского концерна проверили стойкость кузова к коррозии. Также впервые АвтоВАЗ задействовал новый стенд имитации воздействия солнечного излучения на кузов: специальные лампы раскалили воздух вокруг автомобиля до 40 градусов, а сам автомобиль – до 80 градусов и выше.

Испытали Lada Iskra и водой: в новой дождевальной камере на автомобиль обрушили поток воды. Ещё была смоделирована мойка: как из обычного садового шланга, так и на мойке под высоким давлением и в автоматической установке.

© АВТОВАЗ

Наконец, при моделировании многолетней интенсивной эксплуатации Lada Iskra дверь водителя с помощью робота открыли и закрыли 146 тысяч раз, а багажник — 26 тысяч раз. Причём часть циклов закрывания дверей, капота и багажника была проведена с применением грубой силы.

На полигоне 28 автомобилей Lada Iskra проехали 150 тысяч километров, что в полтора раза больше гарантийной дистанции. Заезды прошли на гравийных дорогах, булыжных трассах, в пылевом тоннеле, на имитациях городских улиц с различными неровностями, а также в бродах.

Автомобили нового семейства благополучно преодолели все испытания. Как отметили на АвтоВАЗе, надёжность, долговечность и безопасность Lada Iskra сопоставимы с флагманской Lada Vesta и зарубежными аналогами B-класса.

Хорошо забытое: обзор и тест-драйв новой Lada Iskra