Опубликован список автомобилей для работы в такси с 1 марта 2026 года

Стало известно, какие машины смогут работать в такси с весны следующего года.

© Александр Авилов /Агентство «Москва»

Автомобили Lada, «Москвич», УАЗ, Sollers, Evolute и ещё несколько других марок включены в список транспортных средств, которые будут допущены к работе в такси в России с 1 марта 2026 года. Первую редакцию перечня машин опубликовал Минпромторг РФ.

С весны 2026 года отечественные таксопарки будут обязаны задействовать в пассажирских перевозках только автомобили, собранные на российских предприятиях.

«Под критерии разработчиков законопроекта попадают более 20 моделей от шести российских брендов», — говорится в заявлении министерства.

Список автомобилей для работы в такси с 1 марта 2026 года

Lada : Granta, Vesta, Iskra, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel;

Granta, Vesta, Iskra, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel; УАЗ : «Патриот», «Хантер»

«Патриот», «Хантер» Sollers : SP7;

: SP7; Evolute: I-Pro, I-Joy, I-Sky, I-Jet, I-Space;

I-Pro, I-Joy, I-Sky, I-Jet, I-Space; Voyah: Free, Dream, Passion;

Free, Dream, Passion; «Москвич»: 3, 3е, 6, 8;

Отмечается, что список будет обновляться по мере появления новых локализованных моделей.

Закон о локализации такси вступит в силу 1 марта следующего года в большинстве регионов России. Отсрочку до 2028 года получили только перевозчики в Калининграде и Сибири, на Дальнем Востоке требование по локализации такси станет обязательным с 2030 года.

