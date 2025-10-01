«Обычная текучка». АвтоВАЗ отреагировал на слухи о массовых увольнениях

Автоконцерн из Тольятти опроверг информацию о том, что работники массово увольняются.

© Михаил Воскресенский/РИА Новости

Российский концерн АвтоВАЗ прокомментировал сообщения о массовых увольнениях своих сотрудников. По словам главы профсоюзной организации компании Сергея Зайцева, эта информация не соответствует действительности.

В среду утром, 1 октября, в СМИ, со ссылкой на одного из бывших сотрудников тольяттинского автопроизводителя, рассказали, что работники массово уходят с заводов, причём по собственному желанию. Причина — снижение зарплат.

«Массовых увольнений нет. Обычная текучка, кто-то увольняется, кто-то устраивается», — приводит слова главы профсоюза АвтоВАЗа информационное агентство РИА Новости.

По данным на середину текущего года, на заводах АвтоВАЗа работают 37 тысяч человек. Из них около 27 тысяч задействованы в непосредственном в производстве автомобилей и комплектующих, узлов и агрегатов.

