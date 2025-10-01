Как внедорожники «Нива» и УАЗ попали в список одобренных авто для такси. Мнение эксперта

Lada Niva Legend и Lada Niva Travel, УАЗ Patriot и УАЗ Hunter получили одобрение для поездок в такси.

© УАЗ

В среду, 1 октября, Минпромторг РФ опубликовал первую редакцию списка автомобилей, которые будут допущены к работе в таксопарках с 1 марта 2026 года. В перечень попали шесть марок и 22 модели, причём в их числе оказались четыре автомобиля, которые совсем не подходят для пассажирских перевозок.

Наряду с седанами Lada Granta и Lada Vesta, кроссоверами «Москвич», минивэном Sollers SP7 и другими авто в списке значатся внедорожники «Нива» и УАЗ. Эти машины предназначены для проселочных дорог и бездорожья, то есть для поездок на рыбалку и охоту, но никак не для работы в таксопарках.

«В списке автомобилей для такси оказались Lada Niva Legend и Lada Niva Travel, УАЗ Patriot и УАЗ Hunter. Вероятно, их включили чисто механическим образом, потому что представить их в такси просто невозможно», — поделился мнением вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин в своём Телеграм-канале.

Напомним, что главный критерий попадания в так называемый «белый список» – высокая степень локализации автомобиля. По оценке АвтоВАЗа и Ульяновского автозавода, внедорожники Lada и УАЗ более чем на 90% собраны из российских деталей, узлов и агрегатов.

