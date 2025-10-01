Haval отказался комментировать отсутствие своих автомобилей в списке для работы в такси

Машины и двигатели Haval выпускают на автозаводе в Туле.

1 октября Минпромторг РФ представил перечень автомобилей, которые подпадают под новый закон о локализации такси с 1 марта 2026 года. Однако далеко не все локализованные модели попали в этот перечень.

Одной из главных неожиданностей — отсутствие в списке кроссоверов Haval. Автомобили этой китайской марки с 2019 года выпускаются в Туле и теоретически попадают под условия для работы в такси. Так что непонятно, почему машины сборки тульского автозавода не попали в перечень Минпромторга РФ.

Напомним, что для попадания в список авто для работы в такси машина должна иметь степень локализации не менее 3200 баллов. На случай, если иномарка, выпускаемая в России, не дотягивает до этой цифры, имеется альтернатива в виде инвестиционного контракта (СПИК), подписывая который иностранный автопроизводитель берёт на себя обязательства по глубокой локализации востребованных моделей. Haval заключил этот договор с Минпромторгом ещё в 2020 году.

На запрос «Рамблер/авто» пресс-служба Haval отказалась комментировать отсутствие своих локализованных моделей в «белом списке» такси.

Haval — единственный на данный момент китайский автопроизводитель, имеющий собственный завод в России. Причём в Туле выпускают не только автомобили, но и двигатели. А в 2026-м на площадке будет открыт цех по сборке коробок передач.

Впрочем, не только кроссоверы Haval российской сборки не попали в список Минпромторга. Также в перечне нет автомобилей новой отечественной марки Tenet, а также машин Solaris, выпускаемых на заводе в Санкт-Петербурге. В Solaris тоже отказались комментировать ситуацию, а в Tenet оказались недоступны.

