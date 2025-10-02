Крупный автоконцерн массово увольняет сотрудников за прогулы

С начала года уволен свыше 500 работников, ещё около 2000 получили официальное предупреждение.

Крупнейший немецкий автоконцерн Volkswagen объявил об увольнении нескольких сотен сотрудников. Ещё две тысячи работников получили выговор.

Как рассказал портал Carscoops со ссылкой на отчёт компании за первое полугодие 2025 года, 548 рабочих на основных заводах VW в Германии лишились работы из-за нарушения дисциплины. Основная причина — это прогулы.

«Столько же сотрудников Volkwagen было уволено за нарушение дисциплины за весь прошлый год. И, скорее всего, к концу года увольнений по этой причине станет ещё больше», — отмечает источник.

Отмечается, что ещё 2079 сотрудников заводов немецкого автогиганта получили выговор и были предупреждены, что в случае повторного нарушения будут немедленно уволены.

Такие жесткие меры руководства Volkswagen к прогульщикам объясняются непростым финансовым положением компании, потерявшей в прошлом году 30% прибыли из-за сокращения продаж на глобальном рынке. Это такой способ сократить расходы и повысить эффективность производства в текущих реалиях. Тем более нарушение дисциплины на предприятиях, по словам главы концерна Томаса Шефера, обходится VW в $1 млрд ежегодно.

