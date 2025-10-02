Рассекречен салон электрического Porsche Cayenne: что уникального и интересного в интерьере

Интерьер получил самую большую «цифровую поверхность» за всю историю выпуска автомобилей Porsche.

Компания Porsche готовится к премьере электрической версии своего люксового кроссовера Cayenne. Представлены первые изображения салона, который достаточно сильно отличается от интерьера бензинового паркетника.

Если в салоне Porsche Cayenne с ДВС установлено три экрана, то в электрическом автомобиле их четыре, причём мониторы стали намного больше в размерах. Так, полностью цифровая панель приборов выросла с 12,6 до 14,2 дюймов. Опциональный тачскрин для переднего пассажира теперь имеет диагональ 14,9 дюйма против 10,9 дюймов в обычном Cayenne.

Но, безусловно, главное изменение коснулось центрального монитора мультимедийной системы, который теперь представляет собой два изогнутых экрана по 12,25 дюйма каждый, причём установлены они вертикально. Верхний экран предназначен для отображения карт навигационной системы, выбора режима вождения, управления климат-контролем и прочего, а нижний можно задействовать для просмотра фильмов и видеоигр, звонков.

Как рассказали в компании, общая площадь «цифровой поверхности» на передней панели в 50% больше, чем на бензиновом Cayenne, и вообще она самая большая за всю историю выпуска автомобилей немецкой компании. Работает информационно-развлекательная система на новейшей операционной системе, разработанной Porsche. Имеется в мультимедийке и встроенный голосовой ИИ-помощник.

Примечательно, что, несмотря на всё обилие тачскринов, в салоне имеются физические кнопки управления климат-контролем, обогревов стекол и сидений остались прежними, как и обычные клавиши на стандартном для Cayenne трехспицевом мультируле. Кстати, по поводу «электрогрелки»: в электрическом кроссовере функцию обогрева имеют не только сидения и руль, но и подлокотники, дверные карты.

Из других особенностей салона можно отметить панорамную крышу со сдвижной секцией и функцией затемнения с несколькими режимами. И эта стеклянная крыша, как и экраны, самая большая на автомобилях Porsche.

Премьера электрического Porsche Cayenne ожидается до конца текущего года. В продаже люксовый батарейный кроссовер появится уже в 2026 году.

