УАЗ возобновит выпуск спецверсии внедорожника «Патриот»

Версия для путешественников снова появится в линейке УАЗа «Патриот».

Внедорожник УАЗ «Патриот» в экспедиционной версии вернётся в модельный ряд Ульяновского автозавода. Об этом пресс-служба предприятия рассказала «Рамблер/авто».

Выпуск «Патриота» в версии «Экспедиция» был приостановлен в марте 2023 года. Причиной стал уход поставщиков комплектующих из-за западных санкций. До сих пор версия для путешествий не вернулась в линейку.

«Безусловно, эта модификация вернётся в модельную гамму УАЗ «Патриот», пополнив экспедиционную линейку, которая на данный момент представлена специально оборудованными СГР и «Хантер».

Запросы на данный вариант исполнения завод получает постоянно — клиенты совершенно четко понимают, что и зачем они приобретают. И лишать их такой возможности в корне неправильно», — сообщил представитель УАЗа на запрос «Рамблер/авто».

«Экспедиционная» версия внедорожника УАЗ «Патриот» отличалась багажником на крыше, лестницей на задней двери, площадкой с электрической лебедкой под штатным бампером, усиленной защитой порогов и тягово-сцепным устройством. Кроме того, автомобиль экипировался внедорожными шинами BFGoodrich All-Terrain KO2 на стальных дисках.

Сроки возвращения модификации «Экспедиция» в гамму УАЗа «Патриот» на заводе не уточняют.

