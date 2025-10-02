Популярные российские автоблогеры «прокачали» автомобили Ситидрайва

Четыре известных блогера сделали эксклюзив для Ситидрайва и подписки СберПрайм.

© Ситидрайв

В парке одного из ведущих российских операторов каршеринга Ситидрайв появились кастомизированные автомобили. Их оформлением занимались популярные в нашей стране автоблогеры, такие как Настя Туман, Дмитрий Гордей, BLONDINKA и Bulkin Drive.

Специальный проект под названием «Герои Кастома» Ситидрайв запустил совместно с подпиской СберПрайм. В коллекцию кастом‑машин от четырёх популярных блогеров вошли:

© Ситидрайв

Exeed LX Retro Comfort: от Насти Туман — для тех, кто ценит уют и ностальгирует по советской эстетике;

от Насти Туман — для тех, кто ценит уют и ностальгирует по советской эстетике; GAC GS3 Fisher Pro: от Bulkin Drive — для ценителей рыбалки и отдыха с шашлычком на природе;

от Bulkin Drive — для ценителей рыбалки и отдыха с шашлычком на природе; Chery Tiggo 7 Pro Dubai Edition: от Дмитрия Гордея — для тех, кто в душе немного шейх, а душа просит роскоши;

от Дмитрия Гордея — для тех, кто в душе немного шейх, а душа просит роскоши; Changan UNI-V Pink Dream: от BLONDINKA — кричащий Барбикор для фанатов всего розового и блестящего.

© Ситидрайв

Кастомные автомобили доступны всем пользователям Ситидрайва, в том числе имеющим действующую подписку. Оформить их аренду можно через специальный фильтр «Прайм-мобили» в приложении сервиса.

Ситидрайв является частью экосистемы Сбера для автолюбителей. На сегодняшний день сервис занимает второе место на рынке каршеринга в России по размеру автопарка и количеству поездок.

Ситидрайв снял ограничения по возрасту для долгосрочной аренды и классического проката автомобилей