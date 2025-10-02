Рост цен на бензин в России достиг рекордного уровня

Подорожание зафиксировано в 77 регионах страны.

Бензин на российских заправках подорожал за последнюю неделю, 23-29 сентября, на 0,79% против 0,62% неделей ранее — с 63,28 до 63,78 за литр. Об этом говорится в еженедельном отчёте Росстата по итогам мониторинга розничных цен на автомобильное топливо на более чем 1800 АЗС в 279 городах России.

Повышение цен на бензин произошло в 77 регионах страны. Самое значительное подорожание зафиксировано в Севастополе, где стоимость за один литр выросла на 5,6%, и в Крыму — на 4,9%. В столице Москве бензин вырос в стоимости на 0,3%, как и в Санкт-Петербурге.

Цена на бензин марки АИ-92 за неделю выросла на 0,9% — с 60,05 до 60,61 рубля. АИ-95 подорожал с 65,44 рублей до 65,90 рублей (+0,7%), АИ-98 — с 85,33 до 85,51 рублей (+0,2%). Средняя цена дизельного топлива составила 72,63 рубля против 72,20 рублей неделе ранее (+0,5%).

По сравнению с началом года автомобильное топливо в России подорожало на 9,22%, что вдвое больше уровня инфляции 4,29%. Причём «ускорение» на 0,79% стало наибольшим в рамках одной недели за последние два месяца, в течение которых стремительно растут цены на бензин.

