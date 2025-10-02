С 1 января 2026 года в России появятся новые дорожные знаки

Стало известно, какие новые знаки вскоре установят на российских дорогах.

В следующем году в России вступит в силу обновлённый ГОСТ, регулирующий установку и внешний вид дорожных знаков. О грядущих нововведениях рассказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.

В новом ГОСТе будет несколько новых дорожных знаков, которые должны повысить безопасность и комфорт вождения:

Вертикальный знак «Стоп-линия»: альтернатива горизонтальной разметке на участках, где её невозможно нанести;

альтернатива горизонтальной разметке на участках, где её невозможно нанести; «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности» : позволит водителю выбрать безопасную скорость перед «лежачими полицейскими», чтобы, например, не повредить подвеску автомобиля;

: позволит водителю выбрать безопасную скорость перед «лежачими полицейскими», чтобы, например, не повредить подвеску автомобиля; «Глухие пешеходы»: дополнит табличку «слепые пешеходы» и будет информировать водителя о возможном присутствии на дороге пешеходов с нарушениями слуха. Место установки — вблизи объектов, которые посещают глухие и слабослышащие.

Помимо новых табличек, на дорогах в России с 1 января следующего появится дорожные знаки с двойным обозначением. Так, на знаке «Парковка» будет указан разрешённый способ постановки автомобиля на стоянку. Сейчас подобные знаки устанавливаются на одной опоре, но в виде двух отдельных табличек.

