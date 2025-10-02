АвтоВАЗ получил разрешение на выпуск новой Lada Niva Travel

Обновленная «Нива» готова встать на конвейер.

© АВТОВАЗ

Рестайлинговый внедорожник Lada Niva Travel стал на шаг ближе к выходу в продажу. Модернизированный автомобиль получил ОТТС (Одобрение типа транспортного средства).

Документ опубликован в базе Росстандарта. Этот сертификат подтверждает, что машина соответствует всем стандартам безопасности, качества и экологии, и даёт разрешение для запуска модели в массовое производство.

Внедорожник обзавёлся новым 1,8-литровым атмосферным двигателем мощностью 90 л.с. Кроме того, автомобиль получил светодиодные фары вместо галогеновых, а также ряд косметических изменений, таких как новый бампер и пластиковые детали кузова.

Ориентировочная дата выхода рестайлинговой Lada Niva Travel в продажу — четвертый квартал текущего года, то есть октябрь-декабрь.

