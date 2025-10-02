Новый рекорд: обнародованы результаты продаж автомобилей в России в сентябре

В плюсе сегменты легковых авто и LCV, грузовики ушли в минус, а продажи автобусов оказались такими же, как и в августе.

Третий месяц подряд в России побит рекорд по продажам новых автомобилей в 2025 году. Если в июле россияне купили 134 603 авто, в августе — 135 534, то в сентябре — 136 551, следует из свежего отчёта Минпромторга РФ.

По ходу первого месяца осени в России продано 122 059 новых легковых автомобилей. Это на 0,4% больше, чем в августе (121 553 единицы). При этом относительно сентября прошлого года рынок легковушек в минусе: -18%.

Прибавил в сравнении с последним месяцем лета и сегмент лёгких коммерческих автомобилей (LCV), причём сразу на 8% — до 9 067 машин. Грузовики, наоборот, «просели»: продано 4 355 штук, что на 4% меньше, чем в августе. Реализация автобусов оказалась практически такой же, как и месяц назад — 1070 экземпляров, что всего на единицу меньше.

Всего в январе-сентябре в России продано 1 014 121 транспортных средств. Это ровно на 25% меньше, чем в первые десять месяцев прошлого года, когда объём реализации составил 1 345 358 штук.

